В Волновахе переименовали улицу в честь командира батальона "Спарта"

В перешедшем под контроль Донецкой народной республике городе Волноваха в честь погибшего во время эвакуации мирных жителей командира батальона ДНР "Спарта" Владимира Жоги назвали улицу, которая ранее носила имя одного из подразделений ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

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Табличку с названием улицы заменили глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Они назвали Жогу героем и "легендарным комбатом". Турчак особо подчеркнул, что память о героях Донбасса увековечена в дни, когда отмечается восемь лет воссоединения Крыма с Россией.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

"Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога, позывной "Воха", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Жога получил смертельное ранение, прикрывая со своим батальоном эвакуацию гражданских лиц. Также Пушилин сообщил, что подписал указ о посмертном присвоении Владимиру Жоге звания Героя Донецкой народной республики.