Курирующий собственную безопасность замглавы Росгвардии Гаврилов решил уволиться

45-летний заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Роман Гаврилов , курирующий в ведомстве собственную безопасность и спецназ, написал рапорт об отставке по выслуге лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

Причина, из-за которой офицер решил уволиться со службы, неизвестна. Информацию о подаче им рапорта подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн , в прошлом советник главы Росгвардии . При этом он назвал «абсолютным фейком» появившуюся в соцсетях информацию о задержании Гаврилова .

Гаврилов возглавил главное управление собственной безопасности Росгвардии летом 2021 года, до этого он работал в президентской охране ФСО, где с 1997-й по 2017 год обеспечивая безопасность Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. На новой должности генерал провел комплекс проверок в отношении высшего командного состава Росгвардии, окончившийся отставками более десяти генералов и полковников и арестом, в частности тыловика Сергея Милейко, за что прослыв главным «чистильщиком» службы.