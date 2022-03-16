Кадыров заявил о почти полной подконтрольности Мариуполя ВС РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что практически вся территория Мариуполя находится под контролем российских вооружённых сил.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, очистка Мариуполя от произвола националистов проходит «медленно, но верно».

«Практически вся территория города уже под контролем российских вооружённых сил», — заявил он в своём Telegram-канале.

Кадыров добавил, что боевики националистического батальона «Азов», а также их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь».