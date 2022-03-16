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1 час назад

Кадыров заявил, что почти вся территория Мариуполя находится под контролем ВС России

RT на русскомRT на русском

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что практически вся территория Мариуполя находится под контролем российских вооружённых сил.

Кадыров заявил о почти полной подконтрольности Мариуполя ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, очистка Мариуполя от произвола националистов проходит «медленно, но верно».

«Практически вся территория города уже под контролем российских вооружённых сил», — заявил он в своём Telegram-канале.

Кадыров добавил, что боевики националистического батальона «Азов», а также их единомышленники «ожидают своей неминуемой кончины за толстыми стенами металлургического комбината «Азовсталь».

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Донбассе погиб один из идеологов националистического батальона «Азов» Николай Кравченко с позывным Крук.

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