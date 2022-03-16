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55 минут назад

В Россию прилетит премьер-министр Армении

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

В Россию скоро прилетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава армянского правительства собрался в Москву после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. О предстоящем визите сообщает пресс-служба Кремля.

В Россию прилетит премьер-министр Армении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путин и Пашинян обсудили ситуация вокруг Нагорного Карабаха — в первую очередь, речь шла о восстановлении транспортно-логистических связей на Южном Кавказе и соблюдении режима прекращения огня. Кремль передает, что армянский премьер рассказал российскому президенту о ходе нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.

Ранее Армения попросила Россию и другие страны, участвующие в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха, подготовить переговоры с Азербайджаном для заключения мирного соглашения между сторонами. Баку и Ереван до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй Карабахской войны, в результате которой осенью 2020 года Азербайджан занял ряд территорий в регионе.

Ереван также выразил готовность восстановить дипломатические отношения с Турцией. Об этом заявил 15 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Армия,Никол Пашинян,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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