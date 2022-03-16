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10 минут назад

НАТО направит Украине советское оружие

Ura.RuUra.Ru

США и НАТО предоставят украине советские системы ПВО. Среди зенитно-ракетных комплексов будут переданы комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14).

НАТО направит Украине советское оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США и партнеры по НАТО уже отправляют несколько зенитно-ракетных комплексов на Украину для оборонной помощи», — приводит сообщение CNN РИА «Новости». Как добавляет американский телеканал, в Украину уже отправлены ПВО из страны-партнера.

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден может объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму в один миллиард долларов. Также 15 марта сообщалось, что Америка выделит Украине 1,5 триллиона долларов, включая 13,6 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам.

Армия,В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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