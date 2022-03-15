Прилетел с Украины: в Румынии рассказали об упавшем в стране дроне

Министр обороны Румынии Василе Дынку рассказал в беседе с телеканалом Digi 24, что упавший беспилотник прилетел с Украины и был исследовательским.

По его словам, сообщения и публикации в СМИ — в частности, в российских — о том, что в беспилотнике была взрывчатка, не соответствуют действительности.

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«Это не очень большой дрон, игрушечный, около метра с чем-то в ширину. <...> Это исследовательский дрон, в нем не было взрывчатки. Очевидно, мы не знаем откуда он, это дрон советского производства, в вооружении армий не эксплуатировался, был выведен из эксплуатации после 1989 года», — сказал Дынку.

Министр поведал, что о происшествии в уезде Бистрица — откуда Дынку родом — ему рассказал местный житель. Глава министерства сначала подумал, что это — шутка от местного модельного клуба.

«Мы связались с представителями Украины, они также пытаются определить, откуда он был запущен, потому что понятно, что это беспилотник, прилетевший с их территории, примерно из района Карпат, потому что у него нет большой автономности полета», — отметил Дынку.

Он не исключил, что произошедшее может быть одним из маневров «информационной войны РФ», и добавил, что обсудит случившееся с коллегами в НАТО.

Житель Румынии обнаружил у себя во дворе неопознанный беспилотный летательный аппарат и сообщил об этом в полицию, дело было передано в прокуратуру уезда Клуж, проводится проверка по факту неавторизированного полета.

«Полицейские 6-го отдела Нэсэудской сельской полиции получили сообщение от мужчины из коммуны Думитра о том, что он обнаружил рядом с домом небольшую модель беспилотного летательного аппарата», – передает сообщение пресс-службы уездной полиции РИА «Новости».

Сотрудники полиции начали уголовное расследование из-за факта неавторизированного полета. В комментарии изданию Libertatea полиция сообщила, что не может точно определить, военный это беспилотник или нет, на нем не было опознавательных знаков. Также неизвестно, была ли у беспилотника до падения при себе камера. Он упал примерно в 100 километрах от границы Украины. Дело было передано прокуратуре при Апелляционном суде уезда Клуж.

Падение беспилотника в Хорватии

Украинская боевая авиация поставила в тупик силы ПВО стран Североатлантического альянса. Запущенный, похоже, из Галичины боевой беспилотник «Стриж» упал прямо на столицу Хорватии. Причем натовская противовоздушная оборона его почему-то проворонила. Вскоре выяснилось, что другой такой же «Стриж» упал в Крыму. Зачем украинским ВВС понадобилось так разбрасываться боевыми машинами?

Скандал вокруг украинских беспилотников первой подняла хорватская полиция. В пятницу утром она сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе. По данным государственного информагентства ХИНА, при падении раздался хлопок, были повреждены несколько автомашин. Прибывшая полиция также обнаружила рядом два парашюта.

Позднее с заявлением выступил лично президент Хорватии Зоран Миланович. Он заявил, что аппарат, оказывается, был запущен с территории Украины, а в хорватское воздушное пространство попал со стороны Венгрии. Судя по всему, беспилотник разбился после того, как у него закончилось горючее, предположил Миланович.

«Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами – членами НАТО, и никто этого не заметил?» – возмутился глава государства.

Зона падения объекта была тут же оцеплена, начато расследование.

К расследованию подключится и Будапешт, о чем сообщил в пятницу глава венгерского МИД Петер Сийярто, который обсудил инцидент с хорватским коллегой Горданом Радманом.

«Наши власти расследуют эти события, так как, по имеющимся данным, они затронули воздушное пространство нескольких стран НАТО, включая Венгрию», – отметил Сийярто.

Вскоре Минобороны соседней Румынии подтвердило, что ее ПВО засекла в ночь на пятницу, в 23:23 (00:23 мск), воздушный объект небольших размеров, но тот пробыл в национальном воздушном пространстве менее трех минут и улетел в Венгрию.

Позднее, как бы оправдываясь, выступила и пресс-служба Североатлантического альянса. Как сказал ее представитель Даниэле Риджио, система противовоздушной и противоракетной обороны НАТО отслеживала траекторию этого дрона. Впрочем, Риджио не объяснил, почему в таком случае неизвестный самолет не был сбит. Хорватская служба по контролю за авиасообщением добавила, что не заметила находившийся семь минут в воздушном пространстве страны летательный аппарат «в связи с отсутствием на нем транспондера».

Позже стало известно, что беспилотником оказался разведывательный аппарат Ту-141 «Стриж», который производили в 1979-1989 годах в СССР на Харьковском авиазаводе. Они оснащались средствами фото- и инфракрасной разведки. Длина такого беспилотника составляет 14,5 метра, размах крыльев – 3,8 метра, он может преодолеть до 1 тыс. км на высоте до 6 тыс. м со скоростью до 1 тыс. км/ч.

Разгадать загадку хорватского «Стрижа» помог аналогичный беспилотник, упавший почти одновременно очень далеко от Загреба – в Крыму, в районе приграничного города Красноперекопска. Обломки крыла и фюзеляжа, регистратор полетных данных, тормозной парашют обнаружили в 10:35 в 17,6 км от границы и в 8,5 км от Красноперекопска, на берегу озера Красное. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Первый из них упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй – в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км», – уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что данный беспилотник – это «по сути небольшой реактивный самолет, способный нести достаточно серьезную бомбовую нагрузку, до одной тонны».

По его данным, оба аппарата выполняли «пристрелочные полеты» в сторону Крыма, однако один из них сбился с курса и поэтому долетел до столицы Хорватии.

По информации «Крыминформа», второй «Стриж» упал отнюдь не сам – его засекли и сбили российские силы ПВО. Допускается, в частности, что Украина могла пытаться использовать беспилотник в качестве «приманки» для российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков поясняет, что полет Ту-141 нельзя корректировать с земли современными средствами навигации, поэтому координаты его маршрута задаются перед вылетом специальными тумблерами, при этом вводится каждая поворотная точка полета. Тумблеров много – сорок штук, и в силу «человеческого фактора» возможна погрешность введенных координат и «Стриж» не всегда возвращается в точку старта.

Также перед вылетом заранее задаются координаты места, где беспилотник потом включит фотооборудование, добавил Леонков.

«Это делается, чтобы съемка велась не во время всего полета, а только в месте разведки. В данном случае при штурманском расчете была сделана ошибка, раз беспилотник не вернулся обратно, залетев в Европу. Я вообще не понимаю, как ВСУ программировали его. Полет всегда планируется так, чтобы беспилотник вернулся, а здесь либо задание было некачественным, либо виноват человеческий фактор, или случился технический сбой – вот он и улетел в Хорватию, а истратив все топливо, просто упал. Взрыв произошел уже на земле – из-за паров горючего и замыкания в электрооборудовании», – пояснил эксперт.

К слову, при этом ни один натовский зенитный ракетный комплекс на границе альянса с Украиной «даже не чирикнул», иронизирует Леонков.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов напомнил, что «Стрижи» находились на вооружении СССР в 80-х годах и давно уже списаны. Он предположил, что Украина до сих пор использует эти БПЛА из-за нехватки современных беспилотников.

«Только в четверг было сбито пять украинских дронов. У Турции Украина закупила 20 беспилотников Bayraktar, значит на данный момент у страны практически не осталось современных дронов и поэтому они для ведения разведки решили запустить древний Ту-141», – предположил Кнутов.

Собеседник предположил, что «Стриж» улетел в Хорватию вовсе не из-за штурманской ошибки.

«Возможно, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) попросту вывели его бортовое оборудование из строя».

Бывший начальник зенитно-ракетных войск ВВС Сергей Хатылев считает, что на фоне развала ВСУ Украина невольно превратилась в источник разных угроз для соседних стран, включая страны НАТО.

«От украинской армии сейчас можно ожидать все что угодно. Система распознавания не работает, разведка воздушного пространства отсутствует. Любой запускаемый украинскими военными беспилотник может улететь в любую страну, в том числе и на Запад», – считает Хатылев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2014 году министерством обороны Украины было принято решение о повышении эффективности ведения авиаразведки. Одним из запланированных мероприятий стало открытие опытно-конструкторских работ по модернизации оставшихся в наличии беспилотных летательных аппаратов ВР-2 «Стриж».

Леонков предполагает, что украинские Ту-141 базировались в последние годы под Одессой, но судя по траектории полета запуск «Стрижей» состоялся где-то на Западной Украине. «Эту установку можно перевезти в любую точку, откуда нужно провести воздушную разведку. При этом нужно учитывать погодные условия и высоту полета, чтобы беспилотник четко вышел в заданный район и привез обратно полученные данные. При прохождении последней точки маршрута выбрасывается парашют – и беспилотник приземляется», – рассказал Леонков.

Эксперт уверен, что сейчас Украина делает основную ставку на современные беспилотники типа Bayraktar и «Лелека-100», чье программное обеспечение и GPS-модули позволяют не заботиться заранее о маршруте. «А Ту-141 – машина из прошлого века. Да, это очень надежная техника, но только в умелых руках. В каких условиях с советских времен содержались «Стрижи» на Украине и в каких условиях готовились специалисты, которые должны были управлять ими – вопрос открытый. Поколение XXI века может вообще не разобраться в ней. Для них это анахронизм», – подытожил Леонков.

Упавший в Загребе беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нес авиабомбу весом 120 кг, которая взорвалась в образовавшейся после удара о землю воронке. Об этом сообщило в воскресенье национальное телевидение HRT со ссылкой на источник в министерстве обороны Хорватии.

По его словам, следы, обнаруженные на беспилотнике, свидетельствуют о том, что вес бомбы мог составлять до 120 кг. "Но когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошел под землей. Если бы она [бомба] ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими", - отметил источник в военном ведомстве.

В свою очередь в комментарии телевидению министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что среди фрагментов БПЛА имеются отдельные элементы, которые могли бы указывать в том числе на причастность украинской стороны к его запуску. "Но остается еще много вопросов", - сказал он.

Ранее в Загребе прошли работы по извлечению из воронки обломков беспилотника. Как проинформировал Баножич, на фрагментах были обнаружены следы взрывчатого вещества от авиабомбы, а это, по его словам, свидетельствует о том, что данный аппарат не являлся разведывательным.

По сведениям хорватских властей, беспилотник сначала находился в воздушном пространстве Румынии, а затем около 40 минут провел в небе над Венгрией, причем Хорватия не была предупреждена о приближающемся объекте.