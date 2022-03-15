«Может поразить Лондон за 5 минут»: в Британии испугались российского «Циркона»

Британский The Sun опубликовал статью, посвященную «леденящим душу» кадрам пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Они отметили, что «Циркон» поступит на вооружение уже в 2022 году.

«Россия опубликовала новые пугающие кадры своей гиперзвуковой ядерной ракеты Zircon со скоростью 7000 миль в час, которая может поразить Лондон за пять минут», — пишет издание.

Издание оценило ролик с декабрьским пуском ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море.

Ранее сообщалось, что в России был успешно проведен запуск гиперзвуковой системы «Циркон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что запуск «Циркона» является большим событием в жизни страны. Данная разработка, по его словам, обеспечит безопасность и обороноспособность России. Президент также поблагодарил разработчиков ракеты.

Гиперзвуковую ракету «Циркон» невозможно обнаружить существующими средствами ПВО из-за её высокой скорости и применении технологий «стелс». Об этом заявил Георгий Росляков — командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», с борта которого неоднократно проводились успешные испытательные пуски ракеты. По словам Рослякова, «Циркон» способен с высокой точностью поражать движущиеся цели. Эксперты подчёркивают, что гиперзвуковые ракеты этого типа — это уникальное оружие, неподвластное современным средствам обнаружения и перехвата потенциального противника.

Средства ПВО потенциального противника не смогут обнаружить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» из-за её высокой скорости и применённых в конструкции технологий «стелс». Об этом в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» заявил командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Георгий Росляков.

«Родина дала нам такое оружие, от которого у вероятного противника нет средств противодействия. Потому что система противодействия для неё не создана. Стоящие на вооружении средства ПВО и ПРО вероятного противника не способны ни обнаружить, ни уж тем более поразить ракету за счет её скоростных характеристик... На локаторах противники ракету не увидят, так как, помимо скоростей, в «Циркон» заложены технологии «стелс», — объяснил военный.

По словам Рослякова, «Циркон» с высокой точностью может поражать движущиеся цели, в частности, отдельные объекты из группы целей.

«Какую мы цель зададим, такую «Циркон» и выберет. Если нам надо выбрать какой-то корабль из ядра либо корабль охранения, то при формировании задания мы заложим, что надо уничтожить именно эту цель. То, что мы заложим, она и уничтожит. При этом не важно, движется корабль или нет. Всё зависит от количества запущенных ракет: надо будет — хоть десять кораблей уничтожим», — подчеркнул офицер, уточнив, что ракетный комплекс предусматривает залповую стрельбу.

Секрет гиперзвука

3M22 «Циркон» — гиперзвуковая крылатая ракета, разработанная НПО машиностроения. Она принципиально отличается от других российских и зарубежных ракет морского базирования значительно большей скоростью полёта.

Долгое время «Циркон» был одним из наиболее закрытых проектов российского оборонно-промышленного комплекса, и тактико-технические характеристики ракеты не предавались огласке. В феврале 2019 года их частично раскрыл Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

Президент сообщил, что скорость полёта «Циркона» составляет около 9 Махов, а дальность — свыше 1 тыс. км. Он уточнил, что ракета может поражать как морские, так и наземные цели.

«Её применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведённых и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр», — подчеркнул российский лидер.

Позднее о характеристиках «Циркона» стало известно чуть больше. Так, в конце февраля 2022 года в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль сообщил, что ракета может поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км.

«Стрельба будет вестись на расстояние от 1 тыс. до 1,5 тыс. км. Если взять 1 тыс. км и разделить на скорость 9 Махов, мы получаем время полёта 580—620 секунд», — пояснил командир корабля, комментируя испытательные стрельбы в Баренцевом море.

При этом остальные характеристики ракеты по-прежнему держатся в строжайшем секрете, уточнил Крохмаль. Тайной является даже внешний вид ракеты — на корабль «Цирконы» грузят в закрытых контейнерах.

Как наземные, так и морские цели

В мае 2020 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что «Циркон» предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М», 949АМ «Антей», кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов».

В том же году начали появляться сообщения об испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты. Так, в октябре 2020 года Минобороны РФ опубликовало видеозапись первой стрельбы «Цирконом» по морской цели, находящейся в Баренцевом море. Ракета была запущена с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Белого моря.

После этого «Адмирал Горшков» произвёл ещё несколько успешных стрельб «Цирконами» по наземным и морским целям. А в августе 2021 года Минобороны сообщило, что ведомство подписало с НПО машиностроения контракт на поставку «Цирконов».

«Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета «Циркон»). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручён генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову», — сообщили тогда в российском военном ведомстве.

В октябре 2021 года стало известно о новом успехе в испытаниях ракеты — «Циркон» был впервые запущен с борта подводной лодки.

«Военно-морской флот России впервые провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — сообщили 4 октября в пресс-службе Минобороны.

В военном ведомстве тогда отметили, что полёт ракеты соответствовал заданным параметрам и она поразила условную цель.

Вскоре после этого стало известно, что «Цирконы» начнут поступать на вооружение российского флота в 2022 году. Об этом в начале ноября 2021 года в рамках совещания по оборонной тематике сообщил Владимир Путин.

«Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», — подчеркнул президент.

Позднее стало известно, что российские военные провели не менее 12 успешных запусков новой ракеты как с надводного корабля, так и с подводной лодки.

Универсальное оружие

В разговоре с RT директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что на сегодняшний день нет средств обнаружения и перехвата гиперзвуковых ракет, подобных «Циркону».

«Американская военная компания Raytheon пытается создать радиолокатор, который сможет обнаружить гиперзвуковые цели, но это пока концептуальная разработка, даже не прототип. Но даже если такую ракету можно было бы обнаружить, то с момента её обнаружения до попытки взять на сопровождение зенитно-ракетным комплексом работное время пройдёт, и цель уже будет поражена», — пояснил эксперт.

Высокая скорость и применение технологий, снижающих радиолокационную заметность, делают ракету «Циркон» уникальной, подчеркнул Юрий Кнутов.

«Кроме того, их можно использовать не только против морских, но и против наземных целей. Такой диапазон применения делает ракеты универсальным оружием, которое в состоянии поразить любой объект на максимальной дальности, которая заложена в характеристики «Циркона», — рассказал военный эксперт.

Он добавил, что в дополнение к установке этих ракет на надводных кораблях ВМФ России оснащение «Цирконами» многоцелевых подлодок «Ясень-М» станет прорывом с точки зрения обеспечения обороны страны, так как ракеты смогут наносить удары по целям в глубоком тылу вероятного противника.

Скорость полёта «Циркона» настолько велика, что её сложно будет засечь не только в полёте, но и в момент запуска, сказал в разговоре с RT военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Его не успеет засечь ни одна радиолокационная станция. Может быть зафиксирован момент пуска, однако эта информация ничего не даст, так как без направления и скорости нельзя будет просчитать её траекторию. Во время полёта «Циркон» не сможет засечь ни одно средство слежения, не сможет перехватить ни одно средство ПРО. Это наше достижение, которое неподвластно ни одному противнику», — заключил эксперт.

Известный американский аналитик, научный сотрудник Центра американского образа жизни Клермонтского института в Вашингтоне Дэвид Голдман, в статье для издания The American Conservative написал о том, что элиты в Соединенных Штатах растратили технологическое и производственное преимущество перед Россией и Китаем.

По его словам, с экономикой, меньшей, чем у штата Техас, Россия создала стратегическое оружие, превосходящее многие образцы, имеющиеся в американском арсенале.

К ним относятся наземные и подводные гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные ракеты через любую американскую оборону, а также лучшая в мире система противовоздушной обороны С-500. Проведенные 4 октября 2021 года испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", запускаемой с подводных лодок, стали первым в истории подводным пуском низковысотного оружия, которое, согласно российским заявлениям, летит со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука. Русская подводная лодка, скрывающаяся в сотне миль от американского побережья, могла бы в считанные минуты нанести ядерный удар по Вашингтону, подчеркнул Голдман. Днем позже Россия провела испытательный пуск своей системы ПВО С-500, предназначенной для поражения самолетов и ракет в радиусе 600 километров, в том числе целей в ближнем космосе. Эксперт отмечает, что Россия осуществила эти испытания на виду у западных наблюдателей и раскрыла свои предполагаемые возможности в публичных заявлениях.

По его словам, если Россия и Китай еще не имеют стратегического преимущества, то при нынешнем развитии ситуации они будут иметь его через несколько лет, а Соединенные Штаты, победитель холодной войн, оказались в невыгодном положении в области оборонных технологий. "Военный бюджет Америки в три раза больше, чем у Китая, и в десять раз больше, чем у России, и все же мы растратили огромные ресурсы на бесплодные войны за рубежом и оружие по завышенным ценам, которое, возможно, уже устарело", - отметил Голдман. Он поставил несколько вопросов перед американской администрацией: каков национальный интерес Америки в расширении НАТО? Является ли предполагаемое вступление Украины в НАТО попыткой покончить с российской противоракетной обороной нового поколения, позволив разместить ракеты достаточно близко к российским городам?

Как отметил политолог, Североатлантический альянс, его военная инфраструктура достигли границ России. Это одна из основных причин кризиса европейской безопасности, что самым негативным образом отразилось на всей системе международных отношений и привело к утрате взаимного доверия. Ситуация продолжает ухудшаться, в том числе на стратегическом направлении, полагает Голдман. Так, в Румынии и Польше в рамках проекта США по созданию глобальной системы противоракетной обороны создаются районы базирования ракет-перехватчиков. Общеизвестно, что размещенные там пусковые установки могут использоваться для крылатых ракет "Томагавк" - наступательных ударных систем. Кроме того, США разрабатывают свою универсальную ракету Standard Missile-6, которая может обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону, а также наносить удары по наземным и надводным целям. Иными словами, якобы оборонительная система ПРО США разрабатывает и расширяет свои новые наступательные возможности.

Эксперт сослался на имеющуюся информацию о том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО и последующем размещении на ее территории объектов альянса уже решен и является лишь вопросом времени. "Мы прекрасно понимаем, что при таком раскладе уровень военных угроз России резко возрастет в несколько раз. И здесь я хотел бы подчеркнуть, что риск внезапного удара по нашей стране будет многократно возрастать", - заключил эксперт.

Он пояснил, что Джек Мэтлок, посол при администрации Рейгана в Советском Союзе в 1987-1991 годах, сравнивает возражения России против членства Украины в НАТО с возражениями Америки против размещения российских ракет на Кубе. По словам Голдмана, тот факт, что США отстали от России и Китая, представляет собой катастрофическую неудачу со стороны двухпартийной элиты, которая тратила усилия и деньги на зарубежные авантюры, пренебрегая реальными источниками американской национальной силы, технологическим преимуществом и промышленностью.