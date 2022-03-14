«Вечером будет поздно»: Кадыров дал Мариуполю один день на сдачу города

«Еще раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно. Мы вам обеспечим безопасность. Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов. Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Еще раз говорю вечером будет поздно», — написал Кадыров в своем telegram-канале.