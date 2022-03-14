В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Кадыров дал Мариуполю один день, чтобы сдаться. «Вечером будет поздно»

Ura.RuUra.Ruиещё 3

Вооруженные силы Украины, которые находятся в Мариуполе, должны сдаться до вечера 14 марта. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Вечером будет поздно»: Кадыров дал Мариуполю один день на сдачу города
Фото: ТАССТАСС

«Еще раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно. Мы вам обеспечим безопасность. Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов. Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Еще раз говорю вечером будет поздно», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».

Армия,Рамзан Кадыров,МИД России,Телеканал "360° Подмосковье",
91
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители