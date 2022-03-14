«Вечером будет поздно»: Кадыров дал Мариуполю один день на сдачу города

Вооруженные силы Украины, которые находятся в Мариуполе, должны сдаться до вечера 14 марта. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Еще раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно. Мы вам обеспечим безопасность. Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов. Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Еще раз говорю вечером будет поздно», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».