Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Удар по объектам был нанесен высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве уточнили, что в результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

Как сообщают в Минобороны, в учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями. Также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.