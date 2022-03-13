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25 минут назад

Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Удар по объектам был нанесен высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве уточнили, что в результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

Как сообщают в Минобороны, в учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями. Также их использовали как базу хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.

В Минобороны заявили о сбитых российской авиацией украинского Су-24 и 11 беспилотников

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении реактивной установки залпового огня Вооруженных сил Украины. Министерство также опубликовало кадры атаки.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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