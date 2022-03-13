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42 минуты назад

Минобороны РФ: авиация и ПВО ВКС России сбили один украинский Су-24 и 11 беспилотников

ТАССТАСС

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине заняли пять населенных пунктов, продвижение за день составило до 9 км. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны заявили о сбитых российской авиацией украинского Су-24 и 11 беспилотников
Фото: ТАССТАСС

"Вооруженные силы Российской Федерации в ходе наступательных действий установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров", - сказал он.

Авиация и ПВО ВКС России сбили один украинский Су-24 и 11 беспилотников. Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация РФ поразила 46 объектов украинских вооруженных сил за сутки.

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Вооруженные силы РФ за время спецоперации вывели из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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