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1 час назад

ЛНР: на месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие

Илья Родин

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что на месте расстрела военными Украина мирного населения города Попасная могут остаться живые люди. Об этом пишет РИА «Новости».

ЛНР: на месте массового расстрела в Попасной могут быть выжившие
Фото: ТАССТАСС

«Люди по всей видимости расстреляны украинскими войсками при отступлении, они либо использовались как живой щит, либо были просто расстреляны при отступлении как свидетели, скажем так, преступлений вооруженных сил Украины», - сообщил Филипоненко.

По его сведениям, на месте происшествия могут остаться выжившие.

«Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», - уточнил он.

Иван Филипоненко добавил также, что «линия передовой от этого места сдвинулись буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен».

В свою очередь, офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщил, что в городе Ирмино повреждено здание больницы.

«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Ирмино получила повреждения поликлиника №3 "Стахановская центральная городская многопрофильная больница"», - рассказал офицер.

Также в СЦКК отметили, что украинские войска за 2 часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР.

Армия,Иван Филипоненко,
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