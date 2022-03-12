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49 минут назад

США поставят Украине противотанковые системы

Газета.RuГазета.Ruиещё 8

США поставят на Украину новый пакет военной помощи. Он предусматривает противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие, передает агентство Reuters.

США поставят Украине противотанковые и зенитные системы
Фото: ReutersReuters

Агентство отмечает, что США поставят на Украину пакет «немедленной военной помощи», в который входят противотанковые и зенитные системы, а также стрелковое оружие. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из американской администрации.

12 марта президент США Джо Байден издал меморандум об оказании военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Она предполагает поставку оборонных изделий и услуг Минобороны США, а также военного обучения.

10 марта палата представителей Конгресса США одобрила пакет финансирования правительства на текущий финансовый год. В него включили 13,6 миллиарда долларов помощи Украине. Документ направили на утверждение Байдену.

За 2021 год Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму более миллиарда долларов. На Украину отправили противоминометные радары, электронное и медицинское оборудование, транспортные средства, патрульные катера, вертолеты и другое.

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