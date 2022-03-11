Армия России за последние сутки сбила три вертолёта и восемь БПЛА украинских военных, включая пять Bayraktar TB-2, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолёта Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Bayraktar TB-2», — сказал Конашенков.
Он добавил, что авиация поразила 107 объектов армии Украины.
Также стало известно, что вооружённые силы России вывели из строя два военных аэродрома на Украине.