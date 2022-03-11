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54 минуты назад

Минобороны: ВС России за сутки сбили три вертолёта и восемь БПЛА ВСУ

RT на русскомRT на русском

Армия России за последние сутки сбила три вертолёта и восемь БПЛА украинских военных, включая пять Bayraktar TB-2, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолёта Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Bayraktar TB-2», — сказал Конашенков.

Он добавил, что авиация поразила 107 объектов армии Украины.

«НАТО снабдит Украину оружием из ГДР. Ему больше полувека»

Также стало известно, что вооружённые силы России вывели из строя два военных аэродрома на Украине.

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