Вооруженные силы ДНР освободили город Волноваху. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группировка войск Донецкой Народной Республики освободила город Волноваху. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 км", - сказал он.

По его словам, подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 м.

Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по двум военным аэродромам на Украине.

"Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске", - заявил Конашенков.

Конашенков сообщил, что российские авиация и ПВО за сутки сбили три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, включая пять беспилотников Bayraktar ТB-2. По словам генерала, оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки 107 объектов украинских вооруженных сил: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.

Подразделения ВС РФ, продолжая наступательные действия, продвинулись вперед на 17 км, сообщил Конашенков.

"Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское - Евгеновка - Октябрьское. Продвижение вперед составило 17 км", - сказал Конашенков.

Всего за время проведения спецоперации выведено из строя 3 213 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ.