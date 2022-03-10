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1 час назад

В Минобороны заявили, что на Украине объявили охоту на российских корреспондентов

ТАССТАСС

Украинский неонацист объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На Украине объявили охоту на российских корреспондентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уверен, что скоро настанет то время, когда мы сможем показать всему миру живых свидетелей этой трагедии, у нас все задокументировано. Кроме того, в средствах массовой информации украинский неонацист по фамилии Береза объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Мизинцев.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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