На Украине объявили охоту на российских корреспондентов

"Уверен, что скоро настанет то время, когда мы сможем показать всему миру живых свидетелей этой трагедии, у нас все задокументировано. Кроме того, в средствах массовой информации украинский неонацист по фамилии Береза объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Мизинцев.