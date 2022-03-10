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24 минуты назад

Минобороны РФ раскрыло опыты биолабораторий США на Украине

Алиса Селезнёва

В биолабораториях, которые были созданы и поддерживались США на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

Минобороны РФ заявило об опытах с коронавирусами на Украине
Фото: ТАССТАСС

Ранее замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова Нуланд, отметил, что в Вашингтоне опасаются выявления фактов нарушения конвенции о биологическом оружии. Он также пояснил, что в ходе спецоперации ВС России «вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы».

По словам Конашенкова, в полученных документах говорится о том, что в украинских биолабораториях «велись эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».

«Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами дикими птицами», - пояснил представитель министерства обороны РФ.

Он также отметил, что, по имеющимся данным, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», - подчеркнул Игорь Конашенков.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил 9 марта с заявлением о том, что «США не располагают или не контролируют какие-либо химические или биологические лаборатории на Украине» и «в полной мере выполняет свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии», пишет ТАСС.

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