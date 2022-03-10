В ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах населенных пунктов

Украинские войска по состоянию на 07.00 мск 10 марта шесть раз открывали огонь по территории ЛНР. Шесть населенных пунктов подверглись атакам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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По их данным, в результате обстрелов в населенном пункте Первомайск была ранена мирная жительница. Кроме того, был поврежден газопровод среднего давления. В Голубовском повреждена линия электропередач 35 кВт, в связи с этим поселки Донецкий и Голубовское обесточены.