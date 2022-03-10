В ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах населенных пунктов

Украинские войска по состоянию на 07.00 мск 10 марта шесть раз открывали огонь по территории ЛНР. Шесть населенных пунктов подверглись атакам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По их данным, в результате обстрелов в населенном пункте Первомайск была ранена мирная жительница. Кроме того, был поврежден газопровод среднего давления. В Голубовском повреждена линия электропередач 35 кВт, в связи с этим поселки Донецкий и Голубовское обесточены.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что войска Украины обстреляли Горловку. Согласно их данным, украинские военные выпустили пять мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, ночью была обстреляна Пантелеймоновка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве.