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16 минут назад

МО РФ: проводимая РФ спецоперация сорвала широкомасштабное наступление Украины на Донбасс

ТАССТАСС

Проводимая ВС РФ специальная военная операция упредила и сорвала широкомасштабное наступление Украины на Луганскую и Донецкую народные республики в марте текущего года. Об этом заявил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация России сорвала широкомасштабное наступление Украины на Донбасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года", - заявил Конашенков.

Как подчеркнул официальный представитель российского военного ведомства, это доказывают секретные документы командования нацгвардии, которые попали в распоряжение российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции. По словам Конашенкова, пока неизвестно, насколько глубоко США и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской армией.

"Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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Игорь Конашенков,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,НАТО,
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