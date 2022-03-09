Спецоперация России сорвала широкомасштабное наступление Украины на Донбасс

"Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине", - сказал он.