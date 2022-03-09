Спецоперация России сорвала широкомасштабное наступление Украины на Донбасс

Проводимая ВС РФ специальная военная операция упредила и сорвала широкомасштабное наступление Украины на Луганскую и Донецкую народные республики в марте текущего года. Об этом заявил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года", - заявил Конашенков.
Как подчеркнул официальный представитель российского военного ведомства, это доказывают секретные документы командования нацгвардии, которые попали в распоряжение российских военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции. По словам Конашенкова, пока неизвестно, насколько глубоко США и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской армией.
"Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.