В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
43 минуты назад

США перебросят в Польшу ЗРК Patriot

Газета.RuГазета.Ruиещё 6

Соединенные Штаты перебросят в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы "в упреждающем порядке" отразить потенциальные угрозы НАТО. Об этом заявил РИА "Новости" представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.

США перебросят в Польшу ЗРК Patriot
Фото: Caballero-Reynolds/APCaballero-Reynolds/AP

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу", - сказал Миллер, добавляя, что данная мера была принята "в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО".

Представитель ведомства при этом подчеркнул, что подобный шаг является "разумной защитной мерой" и направлен на поддержку возможных наступательных операций.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна будет выполнять свои обязательства по коллективной обороне в НАТО. Он подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сейчас находятся в Европе, чтобы проводить встречи со своими союзниками на восточном фланге альянса.

В то же время Пентагон выступил против использования базы НАТО в Германии для переброски польских военных самолетов советского производства Украине. При этом подчеркивалось, что министерство продолжает консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и "сложным логистическим проблемам".

Последние новости
Армия,В мире,Адам Миллер,Марк Милли,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,НАТО,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители