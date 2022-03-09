США перебросят в Польшу ЗРК Patriot

Соединенные Штаты перебросят в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы "в упреждающем порядке" отразить потенциальные угрозы НАТО. Об этом заявил РИА "Новости" представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.

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"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу", - сказал Миллер, добавляя, что данная мера была принята "в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО".

Представитель ведомства при этом подчеркнул, что подобный шаг является "разумной защитной мерой" и направлен на поддержку возможных наступательных операций.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна будет выполнять свои обязательства по коллективной обороне в НАТО. Он подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сейчас находятся в Европе, чтобы проводить встречи со своими союзниками на восточном фланге альянса.

В то же время Пентагон выступил против использования базы НАТО в Германии для переброски польских военных самолетов советского производства Украине. При этом подчеркивалось, что министерство продолжает консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и "сложным логистическим проблемам".