Лидер левой партии «Непокоренная Франция» и кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон призвал Париж покинуть НАТО. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Политик назвал Североатлантический альянс бесполезной организацией.

По данным издания Global Times, в общей сложности трое из пяти кандидатов во французские лидеры ставят под сомнения деятельность НАТО, в том числе из-за политики по «сдерживанию» России и кризиса на Украине. Помимо Меланшона, это Эрик Земмур и Марин Ле Пен. Последняя в свою очередь заявляла в феврале, что если она победит в гонке, то Франция покинет военный блок.

Издание отмечается, что выход республики негативно может сказаться на будущем НАТО, поскольку Франция является единственной ядерной державой и постоянным членом Совета безопасности ООН в рамках Европейского союза.

Кроме того, это крупное государство с прочной оборонной основной, в то время как другие страны Европы полагаются не на свои силы, а на силы НАТО. Global Times подчеркивает, что выход любой страны из Североатлантического альянса серьезно подорвет его так называемый стратегический авторитет.

Политики Франции неоднократно предлагали покинуть НАТО.

Так, в начале января Жан-Люк Меланшон высказался о поддержке выхода страны из состава НАТО и налаживание отношений с Россией.

В конце января член Национальной ассамблеи Франции от партии «Непокоренная Франция» Мишель Ларив обратился к министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану с предложением начать выход из альянса НАТО.

А кандидат в президенты Франции Эрик Земмур назвал расширение НАТО на восток «формой агрессии» против России.