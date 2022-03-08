Минобороны России заявило о выведении из строя аэродрома ВВС Украины

Министерство обороны России заявило о выведении из строя аэродрома военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВВС ВСУ) «Озерное» в районе города Житомир. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что аэродром был выведен из строя высокоточным оружием 7 марта.

Житомир — город на северо-западе Украины, административный центр Житомирской области.