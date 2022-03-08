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15 минут назад

Минобороны России заявило о выведении из строя аэродрома ВВС Украины

Lenta.ruLenta.ruиещё 7

Министерство обороны России заявило о выведении из строя аэродрома военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВВС ВСУ) «Озерное» в районе города Житомир. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России заявило о выведении из строя аэродрома ВВС Украины
Фото: flickr.comflickr.com

Отмечается, что аэродром был выведен из строя высокоточным оружием 7 марта.

Житомир — город на северо-западе Украины, административный центр Житомирской области.

6 марта сообщалось, что российские военные вывели из строя аэродром военно-воздушных сил ВСУ, расположенный в городе Староконстантинов ударом высокоточного оружия большой дальности.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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