«Президент Зеленский абсолютно прав. НАТО испугалось»

«Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, какой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас. Нужно честно сказать – украинцы сегодня разочаровались в НАТО. Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепляют восточный фланг НАТО, но когда они не одобряют каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО чувствует страх», – добавил Кулеба.