В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
12 минут назад

Стало известно о подготовке Украины к созданию ядерного оружия в 2014 году

Lenta.ruLenta.ru

Бывший президент Украины Петр Порошенко способствовал подготовке к созданию собственного ядерного оружия в стране в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одном из российских ведомств.

Стало известно о подготовке Украины к созданию ядерного оружия в 2014 году
Фото: ReutersReuters

«Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году после известных событий на Украине по негласному распоряжению Петра Порошенко, в то время президента страны», — пишет ТАСС.

Украина начала формировать технологическую основу для создания собственного ядерного оружия еще в 1994 году, когда был подписан Договор о его нераспространении, уверяет источник.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Украина вела работы по созданию ядерного вооружения. По его словам, США были осведомлены о происходящем, однако не препятствовали этому.

«По данным российского министерства обороны, Украина сохранила технический потенциал по созданию ядерного оружия. И эти возможности у нее гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи», — сказал Нарышкин.

Армия,Сергей Нарышкин,Петр Порошенко,СВР России,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители