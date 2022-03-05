В офисе Зеленского призвали гуманно относиться к пленным

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал украинских военных гуманно относиться к пленным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в противном случае западные страны могут прекратить помогать Украине.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ее коллега, омбудсмен Украины Людмила Денисова категорически, в грубой форме отказалась от договоренностей по оказанию помощи военнопленным.

При этом Москалькова подчеркивала, что готова участвовать в обмене пленными между российской и украинской сторонами в любом формате. Также она обратилась в Красной Крест с просьбой поручить украинскому Красному Кресту посетить российских пленных.

Согласно заявлению официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова во время военной спецоперации на Украине погибли 498 российских солдат. Еще 1597 военнослужащих получили ранения.