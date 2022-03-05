На Украину выдвинулись боевики из Сирии

Боевики албанского и кавказского происхождения направляются в Европу из сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает РИА Новости.
По его словам, в ЦПВС поступает информация об убытии боевиков, которые планируют в дальнейшем «принять участие в боевых действиях на территории Украины».
Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что США могут перебросить террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) или участников других радикальных групп на территорию Украины. По словам политика, это организуют специальные службы США.
24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).