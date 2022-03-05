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11 минут назад

На Украину выдвинулись боевики из Сирии

Lenta.ruLenta.ru

Боевики албанского и кавказского происхождения направляются в Европу из сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает РИА Новости.

На Украину выдвинулись боевики из Сирии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в ЦПВС поступает информация об убытии боевиков, которые планируют в дальнейшем «принять участие в боевых действиях на территории Украины».

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что США могут перебросить террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) или участников других радикальных групп на территорию Украины. По словам политика, это организуют специальные службы США.

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24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Башар Джаафари,Олег Журавлев,Владимир Путин,
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