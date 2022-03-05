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35 минут назад

В Китае призвали ускорить модернизацию армии

News.ruNews.ru

Согласно докладу правительства КНР, власти страны планируют ускорить реформу Народно-освободительной армии Китая и модернизацию вооружённых сил. В частности, речь идёт о создании современно военной логистической системы и системы управления военными активами. Также предлагается активизировать деятельность в области науки и техники. Об этом сообщает ТАСС.

В Китае призвали ускорить модернизацию армии
Фото: L.G.Liao/Global Look PressL.G.Liao/Global Look Press

Необходимо ускорять создание современной военной логистической системы, формировать систему управления для модернизации вооружения, - сказано в докладе.

Также в правительстве Китая считают, что необходимо углублять реформы, касающиеся национальной обороны и вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал НАТО и обвинил в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, украинский лидер назвал «самогипнозом». Он также возмутился поставками организации 50 тонн дизельного топлива. Он добавил, что с помощью этого топлива руководство страны сможет сжечь Будапештский меморандум.

Армия,Владимир Зеленский,НАТО,
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