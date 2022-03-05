В Китае призвали ускорить модернизацию армии

Согласно докладу правительства КНР , власти страны планируют ускорить реформу Народно-освободительной армии Китая и модернизацию вооружённых сил. В частности, речь идёт о создании современно военной логистической системы и системы управления военными активами. Также предлагается активизировать деятельность в области науки и техники. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал НАТО и обвинил в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, украинский лидер назвал «самогипнозом». Он также возмутился поставками организации 50 тонн дизельного топлива. Он добавил, что с помощью этого топлива руководство страны сможет сжечь Будапештский меморандум.