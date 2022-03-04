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12 минут назад

В НАТО ожидают, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже

ТАССТАСС

Североатлантический альянс ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже
Фото: ReutersReuters

"В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже [на Украине] - будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений", - сказал он.

Генсек альянса утверждал, что на Украине наблюдается "худшая за десятилетия военная агрессия в Европе".

"С захваченными городами, обстрелами больниц, школ, жилых домов, с опрометчивыми действиями вокруг АЭС и многими убитыми или ранеными гражданами", - заявил Столтенберг.

Альянс также изучит последствия конфликта на Украине для евроатлантической безопасности.

Столтенберг заявил, что НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры.

"Мы призываем президента [РФ Владимира] Путина остановить эту войну немедленно, вывести все войска с Украины без условий и прибегнуть к настоящей дипломатии", - сказал он.

НАТО несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не вышел за пределы Украины, не ищет войны с Россией, сказал генсек. НАТО согласилась, что в небе Украины не должно быть самолетов альянса

НАТО будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов.

Армия,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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