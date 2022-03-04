Экс-премьер Украины: НАТО планировала ядерную войну с Россией

«А вот и правда. С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады военных (2 сухопутные, 1 морская, 1 воздушная). Причем воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия», - написал Азаров.