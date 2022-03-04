Экс-премьер Украины: НАТО планировала ядерную войну с Россией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что уже летом 2022 года НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину, а к концу года спровоцировать конфликт с Россией с участием ядерного оружия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«А вот и правда. С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады военных (2 сухопутные, 1 морская, 1 воздушная). Причем воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия», - написал Азаров.
Он также подчеркнул, что НАТО планировало развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против России.
«Ключевая роль в этом отводилась нынешней подконтрольной Америке правящей верхушке в Украине и националистам. Чтобы не допустить 3 мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия правительство России приняло решение эту ситуацию купировать и навести в Украине порядок», - отметил политик.
По мнению Азарова, Западу стало «обидно», что их планы разрушили, и теперь Россию не уничтожить ядерным оружием, поэтому РФ стали давить информационно через соцсети.