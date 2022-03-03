Зеленский усомнился в мощности НАТО

«Если вы не покажите, что вы мощный союз, будь то НАТО или Европейский союз, если не будете защищать свои союзы, их не станет. Это сейчас и происходит. Мощь того или иного альянса заключается в том, чтобы не допустить войны. В том, чтобы показать, что ты настолько мощный, что можешь сесть за стол переговоров и сказать: "Вот есть такие пункты, и по-другому не будет". Потому что у всех есть права, у маленького государства или у огромной империи, у всех одинаковые права», — сказал Зеленский.