Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в мощности НАТО из-за того, что альянс не может остановить боевые действия в Незалежной. Его слова приводит ТАСС.
«Если вы не покажите, что вы мощный союз, будь то НАТО или Европейский союз, если не будете защищать свои союзы, их не станет. Это сейчас и происходит. Мощь того или иного альянса заключается в том, чтобы не допустить войны. В том, чтобы показать, что ты настолько мощный, что можешь сесть за стол переговоров и сказать: "Вот есть такие пункты, и по-другому не будет". Потому что у всех есть права, у маленького государства или у огромной империи, у всех одинаковые права», — сказал Зеленский.
Также он назвал слабой реакцию НАТО на прошлогодний миграционный кризис на границах Белоруссии с Литвой и Украиной. Кроме того Зеленский выразил уверенность в том, что если Незалежной «не станет» следующими на пути России окажутся Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия и Польша. По его словам, РФ «будет идти до Берлинской стены».
Сегодня, 3 марта, в Белоруссии прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По его итогу Москве и Киеву удалось достигнуть понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Также делегации договорились продолжить диалог, проведя третий раунд переговоров в максимально короткие сроки.
Напомним, что первый этап переговоров России и Незалежной тоже состоялся в Белоруссии 28 февраля.