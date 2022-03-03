В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
47 минут назад

Зеленский усомнился в мощности НАТО

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в мощности НАТО из-за того, что альянс не может остановить боевые действия в Незалежной. Его слова приводит ТАСС.

Зеленский усомнился в мощности НАТО
Фото: ReutersReuters

«Если вы не покажите, что вы мощный союз, будь то НАТО или Европейский союз, если не будете защищать свои союзы, их не станет. Это сейчас и происходит. Мощь того или иного альянса заключается в том, чтобы не допустить войны. В том, чтобы показать, что ты настолько мощный, что можешь сесть за стол переговоров и сказать: "Вот есть такие пункты, и по-другому не будет". Потому что у всех есть права, у маленького государства или у огромной империи, у всех одинаковые права», — сказал Зеленский.

Также он назвал слабой реакцию НАТО на прошлогодний миграционный кризис на границах Белоруссии с Литвой и Украиной. Кроме того Зеленский выразил уверенность в том, что если Незалежной «не станет» следующими на пути России окажутся Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия и Польша. По его словам, РФ «будет идти до Берлинской стены».

Сегодня, 3 марта, в Белоруссии прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По его итогу Москве и Киеву удалось достигнуть понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Также делегации договорились продолжить диалог, проведя третий раунд переговоров в максимально короткие сроки.

Напомним, что первый этап переговоров России и Незалежной тоже состоялся в Белоруссии 28 февраля.

Армия,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители