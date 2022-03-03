В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
29 минут назад

Российский генерал погиб на Украине

Lenta.ru

В ходе специальной операции на Украине погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майор Андрей Суховецкий. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его сослуживец Сергей Чипилев.

Российский генерал погиб на Украине
Фото: ТАССТАСС

«С огромной болью восприняли трагическую есть о гибели нашего друга генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича на территории Украины во время спецоперации. Выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Александровича», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации по демилитаризации Украины по данным на 2 марта погибли 498 россиян, более полутора тысяч ранены. При этом в ведомстве подчеркнули, что в операции не принимают участие срочники или курсанты.

Минобороны сообщило о потерях сторон за время спецоперации на Украине

По данным Минобороны, потери Украины составили 2870 человек, еще 3700 военных ранены. Всего за время операции российские силы поразили 1533 объекта на территории Украины, в том числе 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны, таких как С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 52 радиолокационные станции.

Армия,Минобороны России,
50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители