Российский генерал погиб на Украине

В ходе специальной операции на Украине погиб заместитель командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майор Андрей Суховецкий. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» его сослуживец Сергей Чипилев.

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«С огромной болью восприняли трагическую есть о гибели нашего друга генерал-майора Суховецкого Андрея Александровича на территории Украины во время спецоперации. Выражаем глубокие соболезнования семье Андрея Александровича», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации по демилитаризации Украины по данным на 2 марта погибли 498 россиян, более полутора тысяч ранены. При этом в ведомстве подчеркнули, что в операции не принимают участие срочники или курсанты.