Пентагон отменил ракетные испытания

«Мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков», — отметил он.