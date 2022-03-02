Пентагон отменил ракетные испытания

Пентагон отменил намечавшееся на эту недель испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие у США планов по повышению уровня готовности ядерных сил. Об этом заявил представитель штаб-квартиры Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби. Его слова приводит «РИА Новости».
Кирби добавил, что ядерную войну не выиграть и «не следует начинать».
«Мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков», — отметил он.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. И, обращаясь к внешним силам, он заявил, что РФ незамедлительно ответит на попытки создать угрозу для страны со стороны.