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3 часа назад

Пентагон отменил ракетные испытания

Елена Прошина

Пентагон отменил намечавшееся на эту недель испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие у США планов по повышению уровня готовности ядерных сил. Об этом заявил представитель штаб-квартиры Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби. Его слова приводит «РИА Новости».

Пентагон отменил ракетные испытания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кирби добавил, что ядерную войну не выиграть и «не следует начинать».

«Мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков», — отметил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. И, обращаясь к внешним силам, он заявил, что РФ незамедлительно ответит на попытки создать угрозу для страны со стороны.

Армия,Межконтинентальная ракета,Джон Кирби,Владимир Путин,Пентагон,
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