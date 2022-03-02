Минобороны РФ: Херсон взят под полный контроль

Город Херсон взят под полный контроль. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает", - сказал Конашенков.

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Он добавил, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт в Херсоне работают в повседневном режиме, а также продолжаются переговоры с властями по поддержанию функционирования объектов социальной инфраструктуры.

Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции на Украине вывели из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ. "Всего за время операции выведено из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция", - сказал Конашенков.

По его словам, уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.

Авиация ВКС РФ массированным ударом уничтожила 67 объектов военной инфраструктуры Украины, добавил Конашенков.

"Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов", - сказал он.

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций.

"В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и 72-го главного центра психологических операций нанесен удар высокоточным оружием в городе Киев", - проинформировал он.

По словам официального представителя Минобороны, была выведена из строя аппаратная вещания телевышки.

"В результате удара разрушений жилых домов не допущено", - подчеркнул Конашенков.

Войска ЛНР с начала проведения специальной военной операции продвинулись на 75 км.