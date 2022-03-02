Иностранные наемники прибыли на Украину

СМИ сообщают, что первые иностранные наемники прибыли на территорию Украины, передает РИА «Новости».

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Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный проходит через КПП погранслужбы на западе Украины.

Мужчина рассказал, что сможет применить свои навыки в области противовоздушной обороны в военных операциях против Вооруженных сил России. Также британец признался, что умеет сбивать самолеты с помощью зенитных систем, в том числе противоракетных.

По данным Vice, иностранные наемники сейчас легко могут попасть на территорию Украины. Британец рассказал, что прилетел из Англии в Польшу, а потом доехал до украинской границы на такси.

Ранее сообщалось, что в Японии 70 добровольцев согласились воевать за Украину.

24 февраля российский лидер объявил о проведении военной специальной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании боевого подразделения, в которое приглашают вступить иностранцев. В тот же день посольство Украины в Японии объявило набор добровольцев на своем аккаунте в Twitter.