Иностранные наемники прибыли на Украину

СМИ сообщают, что первые иностранные наемники прибыли на территорию Украины, передает РИА «Новости».
Так, американское издание Vice показало видео, как бывший британский военный проходит через КПП погранслужбы на западе Украины.
Мужчина рассказал, что сможет применить свои навыки в области противовоздушной обороны в военных операциях против Вооруженных сил России. Также британец признался, что умеет сбивать самолеты с помощью зенитных систем, в том числе противоракетных.
По данным Vice, иностранные наемники сейчас легко могут попасть на территорию Украины. Британец рассказал, что прилетел из Англии в Польшу, а потом доехал до украинской границы на такси.
Ранее сообщалось, что в Японии 70 добровольцев согласились воевать за Украину.
24 февраля российский лидер объявил о проведении военной специальной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании боевого подразделения, в которое приглашают вступить иностранцев. В тот же день посольство Украины в Японии объявило набор добровольцев на своем аккаунте в Twitter.