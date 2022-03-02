СМИ: японцы решили воевать на Украине

Около 70 добровольцев из Японии выразили желание откликнуться на призыв властей Украины и стать частью иностранного легиона. Об этом со ссылкой на японское издание «Майнити» пишет РИА Новости.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский призвал приехать наемников из-за рубежа в так называемый «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Он заявил, что ждет всех, кто хочет «встать бок о бок» с украинцами.

По информации источника японского издания «Майнити» в украинском посольстве в Токио, на призыв Зеленского решили откликнуться около 70 японцев, в том числе 50 бывших военнослужащих сил самообороны.