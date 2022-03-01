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40 минут назад

Шойгу раскрыл главную задачу спецоперации на Украине

Елена Прошина

Главная задача Российской армии – защитить страну от внешней военной угрозы со стороны Запада. Поэтому РФ продолжит военную операцию в Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», - цитирует Шойгу РИА Новости.

Министр еще раз подчеркнул, что специальная военная операция проводится «с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины». Он подчеркнул, что Запад пытается использовать украинский народ в борьбе против России.

Киев пожаловался на истощение запасов Stinger и Javelin

Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны. Президент подчеркнул, что Россия не планирует оккупировать украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

Глава государства также подчеркивал, что удары российской армии наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

Армия,Политика,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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