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49 минут назад

Средства ПВО Белоруссии приведены в готовность

ТАСС

Средства ПВО Белоруссии приведены в готовность, чтобы не допустить удара в спину ВС РФ. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности страны.

Средства ПВО Белоруссии приведены в готовность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что белорусские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собирается делать этого впредь

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Украина запросила у Европы системы ПВО и ПРО

Армия,Александр Лукашенко,Верховный суд,
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