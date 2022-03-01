Средства ПВО Белоруссии приведены в готовность

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.