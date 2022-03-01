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40 минут назад

В России оценили дееспособность украинской армии

Елена Прошина

Экс-начальник Генерального штаба ВС России Юрий Балуевский сообщил о том, насколько украинская армия дееспособна, сообщает «РЕН ТВ».

В России оценили дееспособность украинской армии
Фото: ReutersReuters

«Любая армия, которая в течение восьми лет практически ведет боевые действия, она имеет опыт боевой. Конечно, я хочу сказать, что это опыт борьбы с собственным населением, с населением своей же, как говорится, страны, потому что я считаю, что на территории Луганской и Донецкой областей проживает население Украины», — сообщил он.

По словам эксперта, население Донбасса не захотело жить по тем законам, которые им навязывали.

«Право на самоопределение никто не отменял, но когда это право, мягко говоря, пытались силой их принудить жить по тем законам. По непонятным, при том что законам. Я до сих пор не пойму, к чему стремится Украина? Кем она хочет быть, я, например, увидел, что Украина сегодня. Ну это просто оружие в руках вот тех, как мы называем, коллективный Запад увидел своей целью сдержать, остановить Россию», — отметил экс-начальник.

Как считает Балуевский, еще в 1991 году Запад полагал, что выиграл в холодной войне и теперь весь мир должен жить по их правилам.

«Мы, как очень правильно определил наш президент, очень долго терпели, но, как и любому терпению, приходит конец», — подытожил он.

Раскрыты планы НАТО на Украине

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