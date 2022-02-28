Германия направила флот в Балтийское море

Первая флотилия — одно из трех подразделений ВМС Германии — объявила сегодня, 28 февраля, о том, что военно-морские силы Германии отправляют судна в Балтийское море для того, чтобы укрепить северный фланг НАТО, передаёт ТАСС. Решение было принято поскольку в Германии видят дальнейшую угрозу, исходящую от России в восточной Европе.

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Поводом для принятия подобных мер является обострившийся в настоящее время российско-украинский кризис и возросшая угроза, о которой особенно хорошо проинформированы партнеры Германии в Восточной Европе, — приводит слова военных представителей агентство.

Отмечается, что в море вышли противоминные корабли «Зульцбах-Розенберг» и «Хомбург», минный тральщик «Зигбург» и корабль снабжения типа «Эльба». До этого в путь отправились противоминные корабли «Даттельн» и «Фульда». Причём в субботу уже были посланы корвет «Эрфурт» и корабль «Альстер».