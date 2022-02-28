Украина запросила у Европы системы ПВО и ПРО

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о предоставлении вооружения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

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Среди запрошенной военной техники - системы ПВО и ПРО, а также пушки, минометы и автоматы.

Накануне Евросоюз принял решение о поставках летального оружия на Украину.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза поставят украинской армии летальное оружие на сумму 450 млн евро, а также нелетальное еще на 50 млн евро. По его словам, в рамках летальной помощи ВСУ получит даже истребители.

О намерении поставлять Украине оружие и технику уже заявили Франция, Хорватия и Германия. Последняя собирается отправить Украине 1 тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет класса «земля-воздух» Stinger из запасов бундесвера.