Силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что, согласно приказу главы государства, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации перешли в режим несения боевого дежурства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. По его словам, в отношении Москвы западные страны предпринимают не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускают агрессивные высказывания.