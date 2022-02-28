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1 час назад

Силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства

Lenta.ru

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что, согласно приказу главы государства, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации перешли в режим несения боевого дежурства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на агрессивные высказывания на Западе приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. По его словам, в отношении Москвы западные страны предпринимают не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускают агрессивные высказывания.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приказ глава государства, касающийся перевода российских сил сдерживания в особый режим дежурства не имеет двойного дна. Он отметил, что в этом случае речь идет об «абсолютно исчерпывающей» команде верховного главнокомандующего.

Российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной

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