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2 часа назад

Латышам разрешили служить в украинских войсках

Алиса Селезнёва

Сейм Латвии в ходе внеочередного заседания единогласно проголосовал за поправки к закону «О национальной безопасности», который позволяет латышам в порядке исключения служить в украинских войсках. Об этом пишет Sputnik Латвия.

Латышам разрешили служить в украинских войсках
Фото: ReutersReuters

По данным издания, в дебатах никто участия не принимал, голосование было единогласным. Депутаты парламента Латвии проголосовали за поправки сразу в двух чтениях.

«Предусмотренное в законопроекте исключение не распространяется на граждан Латвии, которые вовлечены в военные действия на территории Украины на стороне вооруженных сил Российской Федерации или сепаратистских структур…», - заявил председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс

Таким образом, сейм согласовал поправку в закон «О национальной безопасности», которая снимает запрет на службу граждан Латвии в вооруженных силах Украины. При этом в закон «О гражданстве» внесены изменения, предусматривающие, что служба в украинских войсках не будет рассматриваться в качестве обстоятельства, которое ограничивает права лица получить гражданство в натурализационном порядке или как причина для лишения гражданства Латвии, пишет РИА Новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский призвал приехать наемников из-за рубежа в так называемый «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Он заявил, что ждет всех, кто хочет приехать и «встать бок о бок».

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