Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали диверсионную деятельность, при отступлении они минируют мосты и переправы, уничтожают все на своем пути. Об этом заявил в понедельник глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Обстановка на фронте стабильно напряженная. Наши войска планово продвигаются вперед, но сложность возникла в том, что противник начал применять новую тактику: в густонаселенные пункты заводится боевая техника - "Грады", "Смерчи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Глава республики добавил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, как щитом.

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Это, по его словам, замедляет действия армии республики, поскольку ее основная задача - сберечь жизни мирного населения.

"Отходя, противник минирует и уничтожает все на своем пути. На сегодняшний день на территории республики, отходя, противник уничтожил все мосты, все переправы. Сегодняшняя ночь показала, что противник начинает активно использовать тактику ведения диверсионной войны", - заявил Пасечник.

В одном из освобожденных в понедельник населенных пунктов, обратил внимание он, ночью был бой. Украинские силовики "переоделись в форму военнослужащих Луганской Народной Республики и начали расстреливать мирных жителей". Народная милиция предпринимает все возможные попытки по выявлению диверсантов, подчеркнул глава ДНР.

Говоря об обстановке в республике в целом, Пасечник отметил, что она стабильная.

Указ о мобилизации все еще действует в ЛНР, заявил Пасечник. "На сегодняшний день еще действует указ о мобилизации", - сказал он.

Обстановка в республике

Обстановка в Луганской Народной Республике стабильна, водопровод и газ работают без перебоев, медикаментов и продуктов питания в достаточном количестве, заявил Пасечник.

"Обстановка в самой республике абсолютно стабильная, все системы жизнеобеспечения работают стабильно: свет, газ, вода, все в полном объеме подается, аптеки, продукты питания, все организовано, есть подвоз. Жители республики не испытывают ни в чем трудностей", - сказал он.

Власти ЛНР не имеют претензий к сотрудникам украинских администраций на освобожденных территориях, никаких преследований не будет.

"У нас нет абсолютно никаких претензий к тем людям, которые не держали в руках оружие, не расстреливали мирное население Донбасса, каковым и являются, в общем-то, представители администраций", - сказал Пасечник.

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил о применении властями страны фашистской тактики «живого щита» из мирных жителей. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Тактика "живого щита", фашистская тактика, именно ее сегодня применяет украинская власть», — высказал мнение депутат.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их брать власть в свои руки. По словам Путина, Вооруженным силам Украины нельзя допустить, чтобы неонацисты использовали детей, жен и членов семей военных в качестве «живого щита».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ВСУ начинают использовать более серьёзное высокоточное оружие.

«На сегодняшний день такие достаточно частые обстрелы прифронтовых территорий прекратились, противник начинает использовать более серьезное высокоточное оружие, такое как «Точка-У», — приводит ТАСС слова Пасечника в эфире Первого канала.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК подтвердило, что ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по нефтебазе в городе Ровеньки. После попадания начался пожар.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства взрыва на нефтебазе в ЛНР и фиксировать преступления украинских военных против мирного населения.

Военнослужащие Донбасса освободили 17 населенных пунктов, сообщил в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"На сегодня мы смогли освободить 17 населенных пунктов, которые были под оккупацией украинской власти", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что десятки тысяч жителей в Донбассе остаются без воды.

"Опять водовод поврежден. У нас уже десятки тысяч людей без воды, света", - сказал Басурин.

Пленные подтверждают, что ВСУ готовили широкое наступление в Донбассе. По словам Басурина, военнослужащие, которые перешли на сторону республики "подтверждают, что им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям".

"Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение", - подчеркнул он.

Народная милиция с начала наступления взяла под свой контроль уже 18 населенных пунктов, сказал Басурин.

"По состоянию на 28 февраля 2022 года под контролем подразделений Народной милиции ДНР находятся 18 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем подразделений ВС Украины", - сказал он.

По словам Басурина, сейчас подразделения Народной милиции ДНР "продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Талаковка, Каменка и Волноваха".

Подразделения ВСУ не позволяют гражданскому населению Мариуполя покидать город, что затрудняет его освобождение, сказал Басурин.

"Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя. Они (украинские силовики - прим. ТАСС) создали крепость. Подразделения, которые отступают с линии фронта, они уходят к Мариуполю. Людей - гражданское население - до сих пор оттуда не выпускают. Они минируют большую часть города. Поэтому большая сложность", - сказал он.

"Заход в жилые кварталы принесет большие человеческие жертвы. Мы не хотим никаких жертв. Поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело. <...> Это будет переговорный процесс. Убеждать будем, что люди, которые там живут, не должны отвечать за их (украинских силовиков - прим. ТАСС) преступления", - сказал Басурин.

Он добавил, что в городе выросли цены на продукты, наблюдаются перебои с водой и продуктами. "Людей держат заложниками", - сказал он.

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу два населенных пункта в Донецкой народной республике. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА «Новости».

Отмечается, что украинские войска выпустили семь мин калибром 120 мм по населенному пункту Верхнеторецкое (северное), и пять мин калибром 120 мм по Пантелеймоновке.

Мобилизация жителей Донецкой Народной Республики приостанавливается, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, власти сосредоточатся «на гуманитарной составляющей».

Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания, — сказал Пушилин.

Всеобщая мобилизация в ДНР была объявлена 19 февраля. Тогда Денис Пушилин призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины.

Позднее глава ДНР заявил о приостановке эвакуации населения в Россию. Жителей ДНР начали вывозить в Ростовскую область на фоне обострения ситуации в регионе. Он не уточнил, связана ли приостановка эвакуации жителей ДНР с российской спецоперацией.

Российские Вооружённые силы уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры на Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего с начала операции Вооружёнными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков.

По его словам, в том числе поражён 31 пункт управления и узел связи ВСУ.

Минобороны сообщило, что уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 274 единицы специальной военной автомобильной техники.

Также в Минобороны России сообщили о господстве российской авиации в небе над всей Украиной.

Корреспондент RT Роман Косарев в стриме RT «Летучка» заявил, что в Донбассе сейчас самая напряжённая ситуация на юге Донецкой Народной Республики, возле Мариуполя.

«Сейчас самая напряжённая ситуация на юге республики. Возле города Мариуполя, который окружён нацистами из батальона «Азов», которые располагаются среди мирного населения», — сказал корреспондент.

По его словам, они ставят свои позиции, гаубицы и «Грады» там, где живут люди.

«Наверное, поэтому не удаётся их пока выбить из Мариуполя. Потому что республики, наша армия делают всё, чтобы сохранить человеческие жизни», — заявил он.

При этом Косарев отметил, что сейчас «Донецк является одним из самых безопасных городов» в Донбассе, потому что боевые действия «уходят всё дальше» от города.