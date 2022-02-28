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3 часа назад

В Сирии сравнили действия украинских националистов с «Белыми касками»

Алиса Селезнёва

Националисты и радикалы на Украине создают постановочные видео и фальсифицируют факты так же, как это делали представители «Белых касок». Об этом РИА Новости заявила специальный советник президента Сирии Луна Шибль.

В Сирии сравнили действия украинских националистов с «Белыми касками»
Фото: ReutersReuters

«Стоит вспомнить войну в Ираке и обвинения в наличии оружия массового поражения. В этом вранье позже признался (экс-госсекретарь США) Колин Пауэлл, сказав, что сведения неверны. США и страны Запада использовали схожие сценарии в ряде других государств», - подчеркнула она.

По ее словам, такая же тактика применялась в Сирии, Афганистане, а сегодня и на Украине.

«На Украине нацисты и фашисты создают постановочные сценарии и фальсифицируют факты - так же, как это делали члены организации «Белые каски», - заявила Шибль, назвав эту организацию «террористической».

Специальный советник президента Сирии отметила и схожесть поддержки террористов в Сирии с поддержкой нацистов и радикалов на Украине.

«В информационной пропаганде, лжи и лицемерии, методами и подельниками, которых они используют, а также тактикой, санкциями, демонизацией государства и его символов», - перечислила она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». При этом глава государства подчеркнул, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий», и призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся только по объектам военной инфраструктуры.

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