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1 час назад

Мэр украинского города пригрозил мародерам расстрелами

Мария Иванова

Мэр города Ахтырка (Сумская область Украины) Павел Кузьменко пригрозил «расстрелами на месте» за мародерство. Об этом сообщает «Страна».

Мэр украинского города пригрозил мародерам расстрелами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, Кузьменко заявил, что местные власти будут рассматривать как мародерство и поднятие цен на товары в местных магазинах.

«В Ахтырке с 17:30 до семи утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение», - сказал мэр.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В последние дни начала появляться информация о случаях мародерства на Украине.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин ранее записал видеообращение, в котором заявил, что полиции города разрешили стрелять на поражение в мародеров.

По данным «Страны», с мародерами столкнулся и Мелитополь.

«Из-за того, что в городе нет ни полиции, ни Службы безопасности Украины, есть случаи мародерства. Некоторые магазины обокрали», - цитировало издание очевидцев.

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