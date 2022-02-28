Мэр украинского города пригрозил мародерам расстрелами

Мэр города Ахтырка (Сумская область Украины) Павел Кузьменко пригрозил «расстрелами на месте» за мародерство. Об этом сообщает «Страна».

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По данным издания, Кузьменко заявил, что местные власти будут рассматривать как мародерство и поднятие цен на товары в местных магазинах.

«В Ахтырке с 17:30 до семи утра комендантский час... Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение», - сказал мэр.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В последние дни начала появляться информация о случаях мародерства на Украине.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин ранее записал видеообращение, в котором заявил, что полиции города разрешили стрелять на поражение в мародеров.

По данным «Страны», с мародерами столкнулся и Мелитополь.