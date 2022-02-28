Глава ДНР попал под обстрел в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о своем самочувствии после того, как он вечером 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь к северо-востоку от Мариуполя. Об этом сообщает «Россия 24».

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«Дело житейское, все в порядке», — заявил он.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, среди участвующих в военной операции российских солдат есть раненые и погибшие, однако потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди Вооруженных сил Украины.