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1 час назад

Глава ДНР попал под обстрел ВСУ

Елена Прошина

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о своем самочувствии после того, как он вечером 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь к северо-востоку от Мариуполя. Об этом сообщает «Россия 24».

Глава ДНР попал под обстрел в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дело житейское, все в порядке», — заявил он.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, среди участвующих в военной операции российских солдат есть раненые и погибшие, однако потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди Вооруженных сил Украины.

Также Минобороны РФ заявило о "немногих" захваченных российских военнослужащих на Украине. В ведомстве фиксируют "всех украинских нацистов", причастных к издевательствам над нашими товарищами, а также руководителей киевского режима и их исполнителей.

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