Украина потеряла самый большой самолет в мире

Ан-225 "Мрия" - тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Разработан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова (ныне украинское государственное предприятие "Антонов") под руководством генерального конструктора Петра Балабуева и главного конструктора Виктора Толмачева. Самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире. Первый полет совершил 21 декабря 1988 года, в эксплуатации находится с 1989 года. Построен только один экземпляр, второй так и не был достроен.