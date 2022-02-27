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2 часа назад

"Укроборонпром" сообщил об уничтожении самого большого в мире грузового самолета "Мрия"

ТАССиещё 7

Украинский концерн "Укроборонпром" сообщил об уничтожении Ан-225 "Мрия" ("Мечта"). Это произошло в аэропорту Гостомель под Киевом. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье в Facebook концерна.

Украина потеряла самый большой самолет в мире
Фото: ТАССТАСС

"Уничтожен флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что на воссоздание машины потребуется "ориентировочно $3 млрд и более пяти лет".

Ан-225 "Мрия" - тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Разработан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова (ныне украинское государственное предприятие "Антонов") под руководством генерального конструктора Петра Балабуева и главного конструктора Виктора Толмачева. Самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире. Первый полет совершил 21 декабря 1988 года, в эксплуатации находится с 1989 года. Построен только один экземпляр, второй так и не был достроен.

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