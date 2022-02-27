Словакия отправит Киеву системы ПВО

«Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке на Украину военных материалов на общую сумму 4,5 миллиона евро. Конкретно речь идет поставке систем ПВО и противотанковых снарядов», - сказал глава Минобороны Словакии.