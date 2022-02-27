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21 час назад

Словакия отправит Киеву системы ПВО

Елена Прошина

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что кабинет министров принял решение отправить на Украину противотанковые снаряды и системы ПВО. Общая сумма поставок составит 4,5 миллиона евро. Об этом пишет РИА «Новости».

Словакия отправит Киеву системы ПВО
Фото: mosr.skmosr.sk

«Вчера состоялся телефонный разговор между премьером Словакии Эдуардом Хегером и президентом Украины Владимиром Зеленским, речь шла о нашей возможной помощи Украине», - рассказал Надь.

После разговора состоялось внеплановое заседание кабинета министров.

«Экстренно собранное в воскресенье заседание кабмина приняло решение о поставке на Украину военных материалов на общую сумму 4,5 миллиона евро. Конкретно речь идет поставке систем ПВО и противотанковых снарядов», - сказал глава Минобороны Словакии.

Ранее сообщалось,что президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине денежные средства в размере 350 млн долларов на оборонные нужды. Кроме того, он дал задание Госсекретарю рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву 250 млн долларов безвозмездной помощи.

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