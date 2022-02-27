США прокомментировали приказ Путина о силах сдерживания

Белый дом заявил, что НАТО не угрожает России. Так власти США прокомментировали приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим дежурства, передает РИА Новости.

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«Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины», — заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Кроме того, она заявила, что модель поведения Путина заключается в создании угроз, которых не существует. По ее мнению, это делается для оправдания дальнейшей агрессии.

Ранее Владимир Путин приказал Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Он отметил, что в отношении Москвы Запад предпринимает не только недружественные действия в экономической сфере, но и допускает агрессивные высказывания.