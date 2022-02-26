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58 минут назад

ФРГ отправит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger

ТАССиещё 8

Германия впервые официально сообщила о поставках вооружения на Украину. Как говорится в распространенном в субботу заявлении правительства ФРГ, страна отправит властям в Киеве 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

ФРГ отправит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger
Фото: USAFUSAF

Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. До сих пор Берлин категорически отвергал возможность таких поставок.

"Российское нападение на Украину стало поворотным моментом. Оно ставит под угрозу весь послевоенный порядок", - приводится в сообщении мнение канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По его словам, вооружение будет поставлено как можно быстрее.

До настоящего времени Германия одобрила передачу украинской армии лишь 5 тысяч касок.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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