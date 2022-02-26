ФРГ отправит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger

Германия впервые официально сообщила о поставках вооружения на Украину. Как говорится в распространенном в субботу заявлении правительства ФРГ, страна отправит властям в Киеве 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

Фото: USAF USAF

Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. До сих пор Берлин категорически отвергал возможность таких поставок.

"Российское нападение на Украину стало поворотным моментом. Оно ставит под угрозу весь послевоенный порядок", - приводится в сообщении мнение канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По его словам, вооружение будет поставлено как можно быстрее.

До настоящего времени Германия одобрила передачу украинской армии лишь 5 тысяч касок.