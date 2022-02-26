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20 минут назад

16 катеров ВМС Украины использовали тактику роя против кораблей ЧФ

Илья Родин

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу рассказал о неудачной атаке 16 катеров ВМС Украины на корабли Черноморского флота. Российские суда проводили эвакуацию сдавшихся на острове Змеиный украинских военных. Об этом пишет ТАСС.

16 катеров ВМС Украины использовали тактику роя против кораблей ЧФ
Фото: http://ru.wikipedia.org/http://ru.wikipedia.org/

«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя тактику роя, попытались атаковать корабли Черноморского флота», - сообщил Конашенков.

Он отметил также, что часть катеров прикрывалась гражданскими судами.

«В результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», - добавил Конашенков.

По его словам, катера ВМСУ напали с целью уничтожить сдавшихся бойцов. В случае удачи, Россию можно было бы обвинить в гибели пленных.

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Конашенков обратил внимание на то, что «над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Reaper».

По его словам, они, с высокой долей вероятности, осуществляли наведение украинских катеров на российские корабли.

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