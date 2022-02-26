16 катеров ВМС Украины использовали тактику роя против кораблей ЧФ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу рассказал о неудачной атаке 16 катеров ВМС Украины на корабли Черноморского флота. Российские суда проводили эвакуацию сдавшихся на острове Змеиный украинских военных. Об этом пишет ТАСС.

«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя тактику роя, попытались атаковать корабли Черноморского флота», - сообщил Конашенков.

Он отметил также, что часть катеров прикрывалась гражданскими судами.

«В результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», - добавил Конашенков.

По его словам, катера ВМСУ напали с целью уничтожить сдавшихся бойцов. В случае удачи, Россию можно было бы обвинить в гибели пленных.

Конашенков обратил внимание на то, что «над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Reaper».